一名任職國營事業研究員且年收破200萬的男子在婚後長期對妻兒言語、肢體暴力，甚至還要求妻子性行為要「按表操課」，妻子不從還在半夜將她趕回娘家，妻子不堪老公長期暴力提出離婚訴訟，法官勘驗各項事證後判准離婚。

男子阿倫（化名）擔任某國營事業研究員，每月收入約7萬元，年收超過200萬，和妻子花花（化名）兩人在2011年結婚生下2名小孩，花花控訴婚後阿倫個性暴躁易怒、控制欲強，情緒控管不佳，經常因日常生活瑣事不順其意，即情緒失控、大聲辱罵自己和小孩，甚至有家暴行為，此外阿倫要求花花在固定時間行房，性生活猶如「按表操課」，花花表示自己還曾因為不願配合阿倫房事，在半夜被趕回距離遙遠的娘家。

由於花花遭受阿倫長期暴力行為導致身心失衡，造成不堪暴力恐懼陰影，因此在2014年間提起離婚訴訟，後來花花考量給予未成年子女完整家庭，便撤回離婚訴訟，並於2015年12月間與阿倫簽訂婚後協議書，試圖維繫兩人婚姻家庭關係，然而阿倫並未反省改變，仍多次出現家暴行為，花花拿出阿倫的對話錄音指出，花花拒絕配合房事時阿倫暴怒表示「娶這個妻子是要做什麼？」、「電視沒看不會死，你就跟電視要錢！」、「你就自己看著辦，我不想要理你！你反正就自己看著辦就對了」、「你跟你爸說啦！說你不做愛不想要做愛！說我要吵你啦！」、「你就回去啦！跟妳老爸講，半夜要跟我做愛，我不要，你就這樣講，為什麼不能做愛？叫妳老爸給我解釋！不要做就回去！」等語。

法官認為阿倫言語內容粗暴不堪，僅因妻子無意願行房，即在半夜欲趕她回娘家，阿倫在處理夫妻情愛性欲需求時，並非溫柔對待妻子，足以彰顯阿倫並無尊重妻子人格尊嚴與性自主之權利，因此判准離婚之訴，全案可上訴。

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