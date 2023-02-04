台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰曾提到，有一名在春節前返台的台商，出現肺炎重症，俗稱「大白肺」的症狀，當時指揮中心檢驗出該名台商感染了台灣主流病毒OmicronBA.5。而蘇一峰今（4）日發布他的最新情況，直說：「雖然救回來了，可是管子拔不掉，氣切癱瘓在床」。

蘇一峰今日在個人臉書發文表示，先前一名自大陸返台的台商有「大白肺」的情況，雖然緊急插管治療救回一命，「可是管子拔不掉，氣切癱瘓在床」，而指揮中心檢驗該患者的病毒株後，發現是台灣主流的BA.5。

蘇一峰說，患者待在清零的對岸整整一年都沒被感染，才回台3天就被病毒纏身，還出現重症「大白肺」，不僅肺部纖維化，甚至有呼吸衰竭的情況，必須靠呼吸器才能維持生命。

根據《ETtoday新聞雲》報導，蘇一峰指出可能的原因包括：BA.5毒性較強，或是患者長時間在對岸工作，並未及時施打次世代疫苗，此外，染病時患者延遲數天才就醫，其共病也是影響的因素之一。蘇一峰說，雖然救回一命，「可是人生黑白了」，恐怕會臥床一輩子。