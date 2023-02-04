總統蔡英文日前被《富比世》（Forbes）評為百大影響力女性，而在昨（3）日晚間出席台派酒會，蔡英文更在場向民眾呼籲，要給予執政團隊支持，同時更指出任何國際媒體給她的正面評價並不是她個人所屬，而是「台灣人集體的榮譽」。但身兼晚會主持人的民進黨台北市議員顏若芳卻在介紹蔡英文時，不小心將《富比世》，說成了米其林指南《必比登》。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（4）日就表示，「看來是日子太好過了，每天在研究美食」，更狂酸「滿腦子吃的」，引發討論。

顏若芳3日在台灣之友會感恩之夜上，不小心口誤把蔡英文總統說成是《必比登》的百大影響力女性，因蔡英文曾入選美國商業雜誌《富比世》的百大影響力女性之一，「必比登」則是米其林美食指南。對此，顏若芳則回應，因為她所服務的大同區美食太多，經常登上必比登，所以經常說到，而富比世則比較少講，導致口誤。

對此，游淑慧今日就在臉書上表示，「正常人都比較常聽到或講到《富比世》，民進黨顏議員若芳怎麼會無厘米去講成《必比登》？」這讓游淑慧驚呼，「看來是日子太好過了，每天在研究美食…滿腦子吃的，漂亮真好」。