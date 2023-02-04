根據專業資料統計單位Refinitiv Oil Research數據，上個月，亞洲每日共進口2,913萬桶，比2022年12月2,622萬成長11.1%，也超過了11月所創的紀錄2,910萬桶。

自從中國大陸自去年底重開門戶以來，市場諸多報導都是表彰大陸會多麼地拉升原油需求。不過，事實並非如此。中國大陸元月每日進口約1098萬桶，比12月1137萬桶以及11月1142萬桶都還要低。

主要原因之一，就是跟元月長達一星期的農曆長假有關。為了好好度過這個一年中最重要的節慶，部分貨物會選在2022年12月提早拉，也有的會延宕至2月再來處理。

中國大陸原油是進口不少沒錯，但還沒有像其經濟成長樂觀的預估值一樣，雙雙同步齊揚。專家學者解讀，市場信心增加往往會比實際真正需求要先反應。因此，貨物也會提早幾個月先安排進出口運送。

依此類推，中國大陸原油若要擴大進口量的話，可能會從3月開始，但還是有幾個面向要注意。首先，中國大陸旅遊是否增溫，農曆新年期間對燃料的需求是否維持下去。還是說，農曆新年假期已過，大陸民眾為了抗疫繼續待在家裡足不出戶。

中國大陸的新冠疫情應該不再會是負面因子，就像其它已經全面重開門戶的國家一樣。不過，對原油需求的復甦有多快，以及超越疫前的程度有多大，現在一切都還是未定在天。

在北京政府給予煉油廠出口配給後，便加大像是柴油、汽油等石油產品出口量。藉此可拉抬經濟活動以及增加煉油廠獲利能力。因為這些煉油業者可以從目前亞洲燃料豐厚利潤中分一杯羹。

只要中國大陸能拿到低價原油，然後將產品以具吸引力的價格再出口，煉油業者將繼續尋求最大出貨量。俄烏戰爭爆發後，受制裁的俄國無法將原油賣給大部分原先買家，故欲以極低廉的價格脫手，中國大陸也向俄羅斯購買愈來愈多原油。

根據前述調研單位Refinitiv統計，中國大陸元月每日向俄國進口203萬桶原油，高於12月152萬桶，使得俄羅斯超越供應量每日177萬桶的沙烏地阿拉伯，成為中國大陸最大原油供應國。

全球原油市場還有另個問題，那就是俄羅斯石油供應基本上與全球市場脫鉤，中國增加進口俄羅斯原油之下，是否會對全球基準油價，像是倫敦布蘭特等產生連鎖影響，值得觀察。

除中國大陸外，印度是亞洲第2大原油進口國，元月每日進口量創529萬桶歷史新高，高於12月478萬桶。至於俄羅斯已是印度原油最大供應國，元月每日數量為133萬桶，高於12月119萬桶。其實在俄烏開戰之前，俄國只是印度次要供應國。但開戰後受到歐美列強抵制，原本俄羅斯供給歐洲煉油廠的低價原油那塊缺口，就讓印度給替補上。