嘉義市木都2.0工作聚落，在「社區營造╱地方創生類」首次拿下「傑出獎」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市實驗木場以結構設計手法，讓南北兩棟展現新舊木建築工法的融合與對話。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市太平社區欖仁菜園子，是以社區日常園藝栽培需求為出發點，與社區規畫師計畫團隊共同規畫可食地景的空間願景。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中華民國景觀學會舉辦「第10屆台灣景觀大獎」得獎名單公布，嘉義市榮獲3項大獎，其中「嘉義市木都2.0工作聚落」結合嘉市木都文化、產業特點深受肯定，首次替嘉義市拿下「傑出獎」最高榮耀，而嘉義市已連續3年獲景觀大獎肯定，創下三連霸成績。

市府指出，中華民國景觀學會舉辦的「台灣景觀大獎」，徵選分成8類，今年共有137件作品參加徵選，嘉義市有3件作品從眾多競爭者中脫穎而出，分別為嘉義市太平社區欖仁菜園子、嘉義市實驗木場及嘉義市木都2.0工作聚落。

嘉義市木都2.0工作聚落，在「社區營造╱地方創生類」首次拿下「傑出獎」，是嘉市首度在台灣景觀大獎中拿下年度傑出獎，市府說，不僅因景觀反映木都歷史受評審青睞，結合產業、文化的特質更使「嘉義市木都2.0工作聚落」自眾多優秀作品中脫穎而出，實屬不易。

市府指出，木都工作聚落2.0從舊監宿舍群荒廢的老屋，藉「以修代租」計畫，引進以木為主題工作夥伴進駐，用木專業來誘發群體效性推動木都2.0工作聚落，文化局也同步執行環境景觀改善計畫，逐步完善園區環境，文化保存的同時，也兼具木業人才培育基地功能。

嘉義市太平社區欖仁菜園子，是以社區日常園藝栽培需求為出發點，與社區規畫師計畫團隊共同規畫可食地景的空間願景，結合學校社團、大專院校學生、志工，逐年分區開創生氣蓬勃的食農教育空間，獲社區營造╱地方創生類「佳作獎」。

嘉義市實驗木場以結構設計手法，讓南北兩棟展現新舊木建築工法的融合與對話，推廣舊監歷史脈絡暨木結構的文化美學與技術傳承，榮獲特殊主題類（文化保存類）「佳作獎」。