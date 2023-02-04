大溪區雙口呂文化廚房新住民人生廚房課程。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

復興區霞雲坪部落永續發展協會竹屋興建。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年事務局今年度青年投入永續發展行動計畫開放徵件！鼓勵在桃園設籍、就學或就業的3人以上15至45歲青年，組成行動團隊投入地方創生，即起至2月24日前可於台地社造桃園資訊網線上報名。預計徵選15組，每組最高可獲100萬元行動獎勵金，待年度計畫結束後將評比優秀團隊，加碼獎勵最高10萬元，鼓勵青年蹲點地方，結合在地產業發展永續經營模式，實踐地方創生。

青年局表示，青年投入永續發展行動計畫除提供獎勵金外，也提供業師諮詢輔導、跨縣市見學觀摩、專業知能培力課程等資源，盼透過多元管道協助青年提出中長期行動方案蹲點在地，以聯合國17項永續發展目標，農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化、食農教育推廣及淨零排碳等議題作為提案主軸，發掘在地產業特色，促進人口回流、青年返鄉留鄉。

青年投入永續發展行動計畫從2018年推動至今，已輔導75組團隊，包括龍潭區繞山花青創基地，以在地農產與山客文化為主題，透過農旅體驗、美感教育帶動地方產業與觀光休閒發展；大溪區雙口呂文化廚房以料理課程體驗，從食材、文化和在地風土等層面，推廣傳承閩客米食文化；復興區霞雲坪部落永續發展協會則招募部落青年回鄉經營驛站，透過餐飲與遊程導覽，推廣泰雅族文化，並致力於苦花魚生態復育工作。

青年局長侯佳齡表示，桃園兼具山林與海岸豐富環境，人與自然共存的永續經營是重要議題，因此今年新增「里海共生」、「原鄉創生」2項特定議題，團隊可視自身關注議題提案，另加碼年度績優評比獎勵，預計遴選5組績優團隊，最高可得10萬元，為在地環境及產業投入地方創生能量。

此計畫也結合青年局北區青聚點，提供輔導培力資源與場地租借服務，此外，青年局也將於中壢一號社會住宅，打造全新地方創生基地，提供團隊販售、市場驗證的機會，讓青年創生夢想發光發熱。