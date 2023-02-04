謝祖武今（4日）出席2023 愛傳承關懷演唱會，54歲的謝祖武有一個20歲的兒子，雖知道兒子曾交過女友，但認為交女友這件事是兒子自己的事，「個人感情個人擔」，笑說「他老爹光是應付他老媽就已經是疲於奔命了」，也提醒兒子沒事不要帶女生到家裡，直言：「我還沒有那麼早想當阿公。」

兒子目前就讀大二戲劇系，是否有興趣走演藝圈，謝祖武說：「他走他的路，我走我的路，我們互不相干，他要演或者不演，或者愛演什麼都是他的事情，現在他20歲自主性也蠻強，碰巧我也是己見非常強的人，最好比較少一些溝通就會比較少一些摩擦。」說完還反問「這樣講會不會太直白了一點」。

由於謝祖武的兒子住宿已1年多，現在反而不習慣他在家，覺得打擾自己跟老婆獨處時光，「因為那幾天我不能太奔放」，解釋他天氣熱在家只會穿一條短褲，笑指兒子回家還得請他吃飯、看電影，得花不少錢。

他也爆料兒子沒找老婆看《阿凡達：水之道》，讓老婆氣到現在不跟兒子講話，他為安撫她說「那我找妳去看」，竟遭老婆打槍：「不行你太老了，你們兩個除了長得像，其他沒有任何類似的地方。」虧他得再年輕40歲才能跟她看電影。