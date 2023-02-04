新北市推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，汐止文化白雲公園經改造後，由地方民眾投票以古地名「康誥坑」作為公園新名稱，今（4日）由市長侯友宜主持啟用典禮。康誥坑公園改造不僅遊樂設施更新，另增設無障礙便道，方便行動不便的長者到公園，成為居民連結情感的休閒場所。

侯友宜主持汐止康誥坑公園啟用典禮。（王揚傑攝）

原文化白雲公園已逾20年，去年進行改建更新工程，今年2月以全齡化特色共融公園的嶄新面貌啟用。侯友宜表示，康誥坑公園納入天空之城特色，增設城堡意象共融遊戲組，同時考量長者運動需求，設置樂齡體健設施，讓各年齡層的民眾都能玩得健康。

侯友宜主持汐止康誥坑公園啟用典禮。（王揚傑攝）

侯友宜指出，市府推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，自2019年至今已改造170座公園，將持續為市民打造友善全齡的休憩空間。康誥坑公園除維修原有的涼亭、廁所、仿木欄杆等設施，也增設無障礙鋼構步道，讓身障人士可以更輕鬆到達各層遊戲區。

汐止區公所表示，公園在保留既有地形的前提下，在上層平台增加城堡意象共融遊戲組及結合攀爬、溜滑梯等遊具，中層將原有生態池改造為礫石緩衝層銜接溜滑梯出口，讓小朋友玩得開心又安全，也營造溜進生態池的體驗感。最下層則增設鳥巢鞦韆、旋轉杯等適合學齡前孩童的遊樂器材及友善長者的體健設施區。