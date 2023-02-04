台塑去年第四季每股虧損1.15元，不論是季對季、年對年均呈現由盈轉虧，不如市場預期，主要原因是需求急凍，石化產品供過於求，主要產品PVC、EVA在去年第四季均價分別季減17%~25%，此外，因轉投資台塑化(6505)仍處虧損、台塑美國獲利下降亦使業外收入不如預期。不過，PVC報價已由去年11月低檔至年底反彈15%，主要即反映廠商減產停工及剛性補庫需求出現，行情得到支撐下，認為台塑近期營運谷底已過。

台塑認為，2023年雖然俄烏戰火未歇，且全球多數央行維持高利率，加深經濟下行風險，依IMF預測，全球經濟成長率由2022年3.2%下滑至2.7%，為2001年以來最疲弱成長，惟近期歐美高通膨似已觸頂，能源、海運物流費用、房地產及租金等價格下跌，主要央行預期通膨逐季降低，升息速度放緩，金融緊縮壓力不致持續升高，且零售商庫存自去年第二季起，經過3個季度的調整，目前已近尾聲，加上大陸解封將帶動需求成長，石化景氣可望自谷底反彈。

分析師指出，儘管農曆春節淡季買盤清淡，台塑主要產品PVC、PE、PP、EVA等報價年初至今別上漲11%、3%、10%以及13%，受惠印度PVC進入需求旺季、大陸解封令下游備貨需求轉趨積極，預期塑料報價漲勢可望延續至第二季旺季，另一方面，原料乙烯受到油價下降、供給持續開出等因素影響，年初至今報價仍下跌11%，台塑成本壓力減輕，支撐2023年現貨利差擴張，故預期台塑首季即可轉虧為盈，上半年也可望回到正常獲利水準，且全年毛利率將呈現正成長。