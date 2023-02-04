廢棄物處理公司王姓女老闆明知其公司未領有廢棄物清除、處理許可文件，不得從事清除與處理「未符合標準之肥料半成品」業務，該公司於2020年5月到路竹區違法清運某工廠的廢棄物品，前後共12車次、總計約42公噸。橋頭地檢署訊後依違反廢棄物清理法，對王女提起公訴。

起訴書指出，王姓女老闆為了賺錢，竟然以3.3萬元新台幣的代價，委託一家環保公司從廠房載運廢棄物肥料的半成品到路竹區的農地堆置，前後共12車次、總計約42公噸，並以挖土機翻拌整平。

王女還指示另一名不知情的王姓員工在處理完事業廢棄物之後，上網登錄不實資料，足以損害環保機關對廢棄物管理的正確性。此事直到林姓地主發現農地散發惡臭氣味，下雨之後還流出汙水，因此報警。

高雄市環保局獲報前往會勘與抽樣，發現全氧化鉀、磷酐等超標。高雄市調處與保七總隊訊後移送橋頭地檢署。橋頭地檢署偵查終結，對王女依違反廢棄物清理法，提起公訴。