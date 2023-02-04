比利時攻擊中場 特羅薩德 從 布萊頓 加盟兵工廠（圖片來源︰達志影像）

兵工廠FC在本賽季英超越戰越勇，聯賽19戰得50分排名榜首，領先第二位曼城有5分之多同時也少比賽1場。兵工廠本場遇上保級球隊艾佛頓應可全取3分。本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮讓分/兵工廠勝，又或大小[客隊]大1.5。

【足球-英超】[兵工廠FC @ 艾佛頓][02/04 (六)20:30] [編號 501]

英超冬季轉會窗已在1月31日關閉，兵工廠為了力爭自2004年以來首個英超冠軍大肆擴軍，加入了波蘭後衛 基維奧爾 Jakub Kiwior 外，還從布萊頓簽下比利時攻擊中場 特羅薩德 Leandro Trossard 和 從切爾西購入義大利國腳中場 若日尼奧 Jorginho。特別是 若日尼奧 的加盟，更被認為是完成兵工廠爭標的最後一塊拼圖，因為他豐富的大賽經驗，正正是以年輕球員為主的兵工廠所缺。

兵工廠本賽季成績無法挑剔，聯賽客場10戰8勝1平1敗80%勝出率，唯一丟分的兩場，分別是對上南安普敦以及敗給曼聯。不過本場對手是位於第十九位的艾佛頓，應可順利勝出。

艾佛頓則是英超目前狀態最差的球隊，聯賽20戰只得15分排名十九位之外，備受壓力的老闆更已將球會掛牌求售、前總教練 蘭柏特 Frank Lampard 被解僱之後換上前般來主帥 戴治 Sean Dyche。冬窗轉會期更有中前場主力 安東尼·哥頓 Anthony Gordon 離隊，但同時是唯一沒有新球員增援的一隊，換來球迷到練習場抗議。可忍

種種負面消息纏身，偏偏就遇上來勢洶洶的兵工廠，本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮讓分/兵工廠勝，又或大小[客隊]大1.5。

推薦︰ <足球>501兵工廠FC @ 艾佛頓 不讓分/兵工廠FC勝、大小[客隊]大1.5。

安東尼·哥頓 以4,000萬鎊從艾佛頓轉會到紐卡索聯（圖片來源︰達志影像）

英超防守最強的球隊紐卡索聯，周六將在主場對中下游球隊西漢姆聯全力求勝，也努力保持連續7場聯賽零封對手的紀錄，本場首選不讓分/紐卡索聯勝，也可選擇大小[客隊]小0.5、1.5。

【足球-英超】[西漢姆聯 @ 紐卡索聯][02/05 (日) 01:30] [編號 510]

紐卡索聯自2022年年初被沙烏地阿拉伯王室控制的基金收購之後一躍成為全球最富有的球會。紐卡索聯除了逃離降級危機之外本賽季以20戰得39分排名第三位。剛剛周中聯賽盃的戰線還晉級了決賽將會在2月底跟曼聯爭標。紐卡索聯在冬季轉會窗也沒有停下腳步，以約4,000萬鎊從艾佛頓收購了中前場球員 安東尼·哥頓 Anthony Gordon，進一步加強攻力。

紐卡索聯最強的是防守，目前聯賽只曾1敗，跟榜首兵工廠並列為敗陣場數最少的球隊。目前為止只丟11球是英超最少，最近6場聯賽更是「零封」對手，對手開出進球[1.5、0.5]小 比率達100%。紐卡索聯對上一次有丟球已經是去年11月初對南安普敦的時候。

西漢姆聯本季成績不如理想，聯賽20戰得18分排名第十六位，距離降級區只有1分之差，總教練莫耶斯 David Moyes 受壓。西漢姆聯客場成績比較差10戰只得1勝2平7敗。西漢姆聯在冬季轉會窗簽下前鋒 丹尼·英斯 Danny Ings，原以加強攻力怎料又突然受傷。

西漢姆聯客場成績差攻力弱，相反紐卡索聯成績好防守強，本場首選不讓分/紐卡索聯勝，也可選大小[客隊]小0.5、1.5。

推薦︰ <足球>510西漢姆聯 @ 紐卡索聯 不讓分/紐卡索聯勝、大小[客隊]小0.5、1.5。