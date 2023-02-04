香甜可口的菱角除了可以拿來當解饞的零嘴，還能入菜，然而事實上菱角有著悠久的食用和藥用歷史，現代研究也發現有抗癌作用，不過中醫師張宏銘點名3類人要少吃，包括糖尿病、腎臟病患者以及正在減重的人要適量攝取，否則恐發生反效果。

張宏銘在臉書粉專發文指出，菱角生長在濕泥地中，民眾平常吃的部位是菱角開花後結的果實，以中醫觀點來看，熟菱角性味甘、平、無毒，歸經入胃、腸經。《本草綱目》也提到，「菱角可安中補五臟，有不飢輕身之功，可止消渴、解酒毒、補中延年」，是平常可以適量多吃的保健好物。

張宏銘表示，有些抗癌試驗發現，菱角的萃取成分對於癌細胞有抑制效果，特別是腸胃道的癌症，胃潰瘍患者也可以酌量食用，對於協助修復胃黏膜有正面幫助。此外，菱角是全榖雜糧類的食物，平常吃慣米飯或加工的澱粉，菱角這類天然、無加工的食物也可當作主食替換，它有豐富的醣類、蛋白質、維生素A、E、B1、B2、鐵、鈣、磷、鉀等營養素，且因富含膳食纖維，也有利腸胃消化道健康。

不過張宏銘提醒，菱角雖然營養豐富，但有3類人要適量食用，首先是糖尿病患者，因為菱角醣類含量高，不可食用過多，或是要減少正餐澱粉類食物的攝取；其次是菱角富含鉀跟磷，有腎臟疾病的朋友也不宜多吃；最後則是減重的人要適量食用，否則容易造成反效果。