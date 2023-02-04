台灣羽球出現男單接班人！「左手重炮」林俊易今在BWF超級300系列的泰國羽球大師賽，首次對決世界排名19的大陸好手石宇奇，力戰44分鐘以21比15、21比19勝出，生涯第2次殺入超級300系列的男單決賽。可惜女單「交大學霸」許玟琪以兩個11比21不敵大陸女將韓悅，中華隊無緣雙金。

23歲的林俊易有182公分的身高與左手持拍優勢，但從2019年拿下超級300系列的美國公開賽冠軍後，他因腰傷與膝傷沉潛3年，直到去年勇奪5個國際賽冠軍，才將世界排名拉升到目前的35位。

林俊易本周在泰國大師賽過關斬將，8強淘汰世界排名14的西本拳太，今天對決石宇奇與首局中段後一路保持領先，21比15先聲奪人；次局林俊易一度以12比7領先，雖然隨後被追成19平，但他先藉左手重炮殺球得分，再靠幸運翻網球拿下賽末點，明與香港伍家朗vs.大陸李詩灃的勝方爭冠。