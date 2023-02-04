元月31日，菲律賓央行曾表示，當地元月消費者通膨可能會來到7.5%至8.3%之間，至於2022年12月為8.1%，一度創下14年來新高。菲國通膨從2022年一開始躍上3%之後，物價可說逐月增加幾乎沒有下修過。

為了抑制日益高漲的通膨，菲律賓的政策利率已經拉高到比美國4.75%還要高。2022年開始啟動本波升息循環後，菲國利率也從2%一路向上攀升，來到4.25%曾休息過1個多月沒動，但隨後又升到現在的5.5%。