台灣燈會睽違23年回到台北，北市議員簡舒培在臉書上指出，觀傳局長陳淑慧昨日下午要帶媒體踩街，竟臨時放鳥，且有不少店家向她反應對「藝術入店」宣傳不足，對此，陳淑慧4日回應，市府都有分工，昨晚踩線團也有其他觀傳局人員在場，任何媒體踩線活動，主角都是店家與藝術家，而不是局長本身。

簡舒培指出，「藝術入店」設立初衷，希望透過與台灣燈會結合，引來人流振興，但日前店家向她反應觀傳局對藝術入店宣傳不足，很多民眾都以為藝術品是商家自己做的。

簡舒培接著說，前日觀傳局說陳淑慧昨日下午要帶媒體踩街，參訪藝術入店的店家，讓店家以為北市府要認真推廣，但昨日陳淑慧竟然臨時放鳥，身為燈節主責單位首長卻放生市府同仁、放生媒體、也放生自己，她更批評，明日就是元宵節，台灣燈會的宣傳到現在一團混亂，完全沒到位，北市府態度消極。

對此，陳淑慧4日回應，燈會指揮中心成立後，市府都有分工，昨晚踩線團也有其他觀傳局人員在場，43件藝術作品要看到畫面才有可看性，才辦理踩線團，且任何媒體踩線活動，主角都是店家與藝術家，而不是局長本身，希望多留時間給店家及藝術家宣傳。

觀傳局強調，為宣傳台灣燈會，籌備期間決議辦理3場媒體踩線團，主動宣傳各展區亮點，並已於2月1、2、3日分別辦理未來展區、源展區以及光展區暨藝術入店媒體踩線團，接下來燈會期間也會持續加強宣傳。

觀傳局並表示，各場媒體踩線團皆依不同燈區主題，安排局處長官及燈飾設計者、設展藝術家協助說明，昨日光展區踩線團地點位於東區商圈，由產發局長陳俊安、商業處長高振源及觀傳局主祕兼發言人蕭君杰陪同，此外，2月1、2、3日都分別有10家以上媒體到場採訪，媒體參與踴躍。