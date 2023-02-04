東京奧運2021年登場曾引發台灣運動熱潮，有網友紛紛抓包陳建州等公眾人物使用安博、EV和瘋潮唱等非法機上盒，觀看奧運賽事。愛爾達、緯來、八大等電視公司見狀紛紛提告，新北地檢署今依違反著作權法起訴台灣安博負責人黃博詮、銷售商圓陽科技負責人陳弘仁及其光華門市的賴姓和鄭姓店長，並建請法官從重量刑黃男、陳男和鄭男。

新北地檢署檢察官姜長志2021年10、11月指揮刑事局電信偵查大隊第一隊、保二總隊、新竹市警察局第一分局等單位，搜索全國18處所，查獲位在新北市、桃園市和彰化市的機房，並通知11名被告和證人到案說明。

檢方發現，黃男與大陸不肖盜版侵權業者合作，利用不知情的友人代辦愛爾達頻道、緯來、八大等74家公司OTT業者的會員帳號，後續再竊取、重製上述頻道的著作訊號，上傳到境外網路伺服器，將轉播畫面提供給安博公司機上盒購買，以此非法重製、公開傳輸影視著作。

陳男經營的圓陽科技公司，負責銷售安博盒子播放器，協助指導民眾安裝設備，觀看盜版影像，藉此提升民眾意願，拉抬業績牟利。

檢方認為，現金合法影音管道費用已近平實，黃男等人卻販賣安博盒子的授權認證牟利，打著純淨版」的名義，實際上與不肖境外盜版業者、電腦程式技術業者，構成侵權上下游產業鏈，混淆民眾尊法觀念、我國智慧財產權的國際聲譽。

由於僅有賴男坦承犯行，黃男、陳男和鄭男都矢口否認犯行，黃男還拒絕將扣案iPhone解鎖，犯後態度不佳，因此除依法起訴4人，也建請法官另將黃男、陳男和鄭男從重量刑。

檢方指出，檢警偵辦期間已經透過停止解析的方法，將安博盒子非法訊源做出有效阻隔與斷絕，由高檢署「查緝資通犯罪督導中心」指導協助，2021年12月向新北地院聲請，將提供安博盒子侵權影像、安裝電腦程式路徑的57個美國境內網站之網址及IP網域扣押獲准，也透過財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)進行停止解析的斷訊，同時追查境外不肖侵權盜版業者。

檢方表示，法務部國際及兩岸法律司已尋求美國司法部司法互助，請求向美國網際網路服務供應商 Cloudflare、 FDCservers 公司調閱網址IP的使用人基本資料、租用合約，目前美方正受理在案，呼籲商家和民眾不要貪圖利益，心存僥倖。