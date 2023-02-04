國民黨台中市黨部今天下午舉行新春團拜，國民黨黨主席親自出席，談及台中2024立委選舉佈局，朱立倫表示，現在最重要的是南投補選，拜託大家幫林明溱拉票，至於總統、立委選舉部分，待3月4日補選後再討論。

國民黨黨主席朱立倫今天下午到台中市黨部參加新春團拜。（張亦惠攝）

朱立倫今天下午到台中市黨部參加團拜，被問到對台中2024立委選舉目前有何規畫？朱立倫說，台中有最好的市長也是最強母雞盧秀燕，相信一定能帶動台中更團結、爭取更多民眾肯定，現階段最重要的是南投補選，他拜託盧秀燕、彰化縣長王惠美等人幫忙，至於立委及總統選舉，待3月4日補選結束後再討輪。

朱立倫表示，國民黨過去最困難的時候，靠志工、幹部等好友們才能走到今天，去年底地方選舉突破困難勝選，要繼續穩紮穩打、團結勝選，明年要把總統跟立委都贏回來。

台中市黨部主委顏文正說，感謝大家在前幾年國民黨最困難的時候跟國民黨站在一起，出錢出力，終於國民黨在去年底的選舉選得不錯，但明年中央的總統、立委選舉選贏，才是國民黨命脈的延續。過去國民黨選舉不是因為對手太強而敗選，而是因為國民黨自己分裂，所以這次一定要團結，黨提名誰就支持誰。