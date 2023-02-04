桃園市呂姓女子2019年育有未滿1歲男嬰，但僅因不滿男嬰哭鬧，竟和姐姐、姐姐陳姓前男友動輒毆打男嬰，最後將男嬰虐死。陳男否認涉及虐待，但呂姓姐妹咬出他也有動手，3人遭法院依家暴傷害致死判處10年5月至13年3月不等，可上訴。

法院審理，呂姓女子2019年2月產下陳姓男童，因為丈夫周一至周六要外出工作，呂女就帶著小孩到姐姐的陳姓男友家中，3人不顧男童未滿1歲，2019年12月28日，因陳童哭鬧，呂女用腳踢他胸口，呂姓姐姐用溼紙巾塞住喉嚨，用捶擊胸口，陳男拉住雙腳，並甩向牆壁、地板，導致陳童休克而失去意識，雖然連忙叫救護車，但仍因出血性休克及中樞神經性休克死亡。

陳男指稱看到姐妹在打小孩，並堅稱自己沒有動手，甚至有阻止呂姓姊妹。呂姓姐妹串通好要指認他。辯護人也說，呂姓姐妹證述歧異，且將責任推卸給陳男。

呂女則說，陳童傷口是3人一起打的。當天因為孩子一直哭，希望他不要哭，才會動手毆打。呂姓姐姐則說，當天陳男有踹和打陳童胸口，還有捶打腎臟，頭的傷害是陳男甩陳童造成的。她也說，只要孩子哭，都會毆打小孩。

法院認為，呂姓姊妹歷經偵、審證述各自見聞，都指認陳男有搥打及腳踹陳童的胸口，並抓陳童的腳讓陳童的頭部碰撞的行為。且呂姓姊妹並無陷害陳男必要，法院發現，陳童長期被毆打，陳童非但如一般幼童被捧在手心，反而被長期虐打。呂女雖有中度智能發展遲緩、呂姐輕度智能發展遲緩。3人明知道陳童尚在稚齡之期，需要母親、照護者耐心教導，竟不思理性教導或透過醫療、社福管道尋求協助，僅因不滿陳童哭鬧，就以凌虐程度的暴行相加。

法院考量仍3人有叫救護車及呂姓姊妹坦承犯行，桃園地院依成年人故意對兒童共同犯傷害致人於死罪處呂女10年6月、姐姐10年5月、陳男13年3月，可上訴。