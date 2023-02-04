中信兄弟今年要挑戰3連霸，目前正在屏東進行春訓，4日一群韓國學生棒球俱樂部的小球員前來參訪，看到去年曾效力韓職SSG登陸者的象魔力，小球員又驚又喜，象魔力也用簡單韓文向大家打招呼，之後還扮起簽名會，讓小球員滿載而歸。

受到韓國小球員如此熱烈歡迎，象魔力直呼感受很棒，是很特別的經驗，「自己在台灣、韓國都有職棒經驗，感受到亞洲小朋友對棒球的熱情，他們這樣喜歡我覺得很棒，我自己也是抱持著回饋的想法。」

這次率領HBC棒球俱樂部來台的教練韓尚勳過去球員時期效力韓華英，他也特別要小球員抬頭看看上面場邊球迷，「你們看，大家進來看練習都在樓上，我們可以在下面大家要懷著感恩的心，謝謝兄弟球團給這個機會。」

韓尚勳表示，2019、20年俱樂部都有來台參訪，後來受到疫情影響中斷，今年才又再度來台。他認為，參訪職業隊對小球員而言，又是總冠軍的球隊，是可以讓他們產生嚮往，往職業發展的動力，「我自己當選手的時候也有參加過這樣的行程，覺得很棒。」

HBC俱樂部來台除了參訪外，也將與台灣球隊進行友誼賽，韓尚勳透露，自己在少棒時曾代表韓國來台比賽，當時出發前信心滿滿能夠贏球，沒想到被中華隊以0比20慘電，「台灣的棒球程度很高，也曾在奧運、經典賽打敗過韓國。」