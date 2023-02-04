亞馬遜和微軟等重量級企業提出的展望意外疲弱，以及美國非農就業人口暴增使聯準會傾向鷹派的預期升高，使周五美股主要指數收黑，但標普500指數本周仍然收漲1.6%，距離5個月高點仍然不遠，而今年以來則上漲7.7%。

標普500指數去年收跌19.4%，創下2008年以來最大年度跌幅，但今年初以來，市場的動能和情緒指標持續改善，使一些投資人更加相信資產價格可能迎向一個較為有利的時期。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，根據1月份的漲幅以及類股普遍上漲的情況，我們認為此時的情勢良好。

投資人看好聯準會能在不嚴重損害經濟的情況下抑制住飆漲的通膨，標普500指數1月上漲6.2%。根據CFRA Research對二戰以來的數據所做的分析，當標普500指數在1月上漲時，美股在隨後的2至12月期間持續上漲的情況約占83%，在這種情況下，11個月的平均漲幅超過11%。如果前一年收跌而1月份上漲，那麼美股在2至12月期間持續上漲的成功率高達92%，平均上漲23.1%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，儘管最近的反彈可能使股票相對較貴，但過去的記錄顯示我們可能確實有一些上漲空間。

標普500指數的50日移動均線在周四突破200日移動均線，形成所謂看漲訊號的「黃金交叉」。

LPL Research首席技術策略師Adam Turnquist表示，自1950年以來，在標普500指數形成黃金交叉後，12個月的平均報酬率為10.5%，而同一期間的總體平均年報酬率為9.1%。如果和現在一樣，是因為200日移動均線下行而出現黃金交叉，那麼標普500指數的12個月平均報酬率更急升至16.8%。Turnquist表示，最近的黃金交叉進一步提高了標普500指數已在去年10月觸及熊市低點的可能性。

All Star Charts投資策略師Willie Delwiche表示，他的牛市核對清單上所有5個指標都已在1月份實現，包括上漲成交量和風險偏好指標，這些在2022年連一次都未曾出現過。

紐約證券交易所和那斯達克市場創下52周新高的股票數量超出創下新低的股票數，這表示該漲勢是由於股票普遍上漲，而非由一小群重量級股票所帶動。Delwiche表示，這種情況在1月份發生的次數與2022年全年一樣多。

但也有一些投資人認為美股可能已經漲過頭。

美銀策略師Michael Hartnett表示美股短線漲幅過大，一旦經濟在下半年崩壞，投資人將損失慘重，他警告最痛苦的交易總是「遲來的末日」。Hartnett建議在標普500指數漲破4,200點時開始出脫，並預期該指數將在2月14日前站上第一季高點。

花旗分析師表示，1月份的就業報告確實強勁，接下來可能出現一連串顯示2023年初經濟活動和通膨走強的數據。我們預期這個新趨勢可能反擊過於鴿派的市場定價。