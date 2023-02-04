鄰居2千元加菜金意外揭發中和一家四口人倫悲劇。

昨(3)日新北市中和區1處4樓公寓頂樓加蓋住宅，一家四口傳出人倫悲劇！有好心鄰居要贈送2千元加菜金時，發現出門拿錢的是83歲失智老翁，鄰居察覺異狀趕緊通知里長，破門而入後才發現81歲老婦與其2名50多歲兒子呈現「乾屍狀態」死亡多日；據悉這一家四口的戶頭在農曆年前僅剩下500元。

據了解，整起案件始於有好心鄰居要送2000元加菜金給這一家四口，登門之後發現不對勁，之後透過里長破門而入後，發現81歲老婦與其2名50多歲兒子死亡呈現「乾屍狀態」，僅剩老婦的老伴83歲屍住老翁消瘦呆坐在屋內；據悉，這一家四口的戶頭在農曆年前僅剩下500元。

83歲老翁面對至親死亡卻絲毫不知，而正自顧自的吃著粥，附近鄰居也表示，這一家四口居住在公寓4樓頂樓加蓋，唯一存活的老翁曾從事裝潢業，和妻子育有1子，還另外領養1男1女，而女兒已經嫁去桃園龍潭，剩下親生兒子與養子陪著。

這起人倫悲劇發生在昨(3)日新北市中和區民治街1住民宅內，由於該一家四口是通報高關懷家庭，附近鄰居發驚覺從春節前到現在就沒有任何動靜，透過里長連繫後，破門進入屋內查看，發現81歲老婦與其2名50多歲兒子死亡呈現「乾屍狀態」，僅剩老婦的老伴83歲屍住老翁消瘦呆坐在屋內。

警方初步調查，該戶成員包括83歲楊姓父親、81歲陳姓母親及分別為54歲、53歲2子，父親嚴重失智，加上2名兒子因精神方面疾病，生活無法自理，平日全由老母親承擔照顧一家重擔。昨（3）日進入查看時，老母親倒臥床上，遺體已風乾，2名兒子身形消瘦，倒臥客廳地板，大兒子已呈乾屍，小兒子則呈「半腐半乾」狀態，老父親面黃肌瘦呆坐屋內，無法應答。

警方研判，母親疑最早因病亡故，導致2子在無人照料下相繼死亡，父親因仍保有煮粥能力，故能存活至今，但也因斷糧多日，目前已是骨瘦嶙峋。

其老婦與2兒死因相驗結果出爐，經法醫研判為自然死與病死，且大體已白骨化，沒有受傷及自殺跡象，初步排除外力所為，現場也沒有破壞跡象，因無疑義，故遺體發還家屬處理。