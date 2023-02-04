香港資深男星鍾鎮濤（阿B）今年邁入70歲高齡，日前他在微博分享好友們替他慶生的影片，現場眾星雲集，張學友、譚詠麟和梁家輝一起高歌祝賀，關之琳和劉嘉玲也罕見同台現身，讓他心滿意足地說，「人生七十才開始」；網友都很震驚鍾鎮濤人緣這麼好，因為能讓張學友開金口，可見交情有多深。

鍾鎮濤挺過破產風波後，近年出演許多電視劇，看到他元氣滿滿的樣子，完全成功走出人生低潮；鍾鎮濤今年滿70歲，2日他在微博上傳一段好友們替他過農曆生日的影片，現場宛如小型頒獎典禮，幾乎都是家喻戶曉的大咖明星，像是曾志偉、梁家輝和杜德偉等。

鍾鎮濤慶生派對上眾星雲集，張學友（圖右2）和譚詠麟（圖右1）都上台唱歌祝壽。（圖／摘自鍾鎮濤微博）

除了鍾鎮濤和老婆范姜素貞進門，全場驚喜大合唱〈生日快樂歌〉外，現場還出現樂隊表演，他和張學友、譚詠麟一起合唱表演，梁家輝和杜德偉還上台給愛的抱抱，場面相當熱絡；另外，還被眼尖網友發現，關之琳和劉嘉玲也是座上賓，兩人在2020年破冰和好後，經常能在一些藝人私下聚會中，看到她們的倩影。

許多粉絲也紛紛留言祝賀鍾鎮濤70歲生日快樂，也大讚他狀態越來越好，完全不像是70歲高齡的模樣；還有不少人覺得鍾鎮濤私下個性一定很好，不然人緣哪會這麼好，連張學友都特地現身祝賀，可見兩人交情非常深。

關之琳（圖箭頭左）和劉嘉玲（圖箭頭右）也是慶生派對的座上賓。（圖／摘自鍾鎮濤微博）

其實關之琳和劉嘉玲是香港娛樂圈的好閨密代表，但雙姝曾因為百億富商國巨董事長陳泰銘鬧不合，2015年劉嘉玲和陳泰銘爬山被拍到，不久後關之琳就和陳泰銘離婚，外傳是她不滿劉嘉玲和前夫過從甚密，形同陌路長達5年，直到2020年才破冰，如今才能在一些場合看到兩人同台。