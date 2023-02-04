交通部規畫依據都會生活圈，推出公共運輸月票，讓通勤族可用更優惠的方式搭乘大眾運輸工具，但宜蘭縣並未納入北部通勤月票補助的縣市中，立委陳歐珀4日強調，宜蘭縣有不少通勤族，每月交通上的花費動輒5000元以上，盼中央重視交通平權將宜蘭納入補助。

依據交通部初步規畫，通勤通學月票的3大都會生活圈是北北基桃、中彰投、南高屏，而北北基桃月票可能為1200元。陳歐珀擔任立委後，也是每天從宜蘭搭國道客運去台北，他說自己就是通勤族。

陳歐珀表示，北北基宜本來就是共同生活圈，解決塞車最好的方式就是鼓勵搭乘大眾運輸；交通平權全國應該一致，像宜蘭早上去台北幾乎都是通勤族，花蓮縣有一部分縣民是搭車通勤，住大台北地區也有人來宜蘭上班，宜蘭的通勤人數是愈來愈多。

他指出，宜蘭距離台北較遠，不敢要求月票同樣是1200元，但按照合理的算法去精算費率，應將桃園跟基隆的情況作為宜蘭縣月票的試算基礎。他強調，宜蘭納入北部通勤月票補助的要求合理，政府實施政策要考慮交通平權與社會公平。

有通勤族表示，他每周上班5天，如以1個月上班20天計算，搭乘首都客運往返宜蘭到台北就要5240元，即便首都月票可以買10送1，計算下來也是接近5000元，交通費對通勤族來說是沉重的負擔。

縣府交通處表示，如以早上6點到9點搭乘客運經過國5的乘客來推算，宜蘭縣通勤族約5000人，這數據還不包括自行開車的縣民，交通處是以1個月上班22天，搭乘國道客運後再轉乘捷運、公車來計算，1個月交通費用是7000元。

交通處表示，下周三公路總局將與全國各地方政府開會，還不清楚公路總局的方案與細節，也可能是含捷運是一個票種，不含捷運是另一個票種，但縣府會反映縣民的需求，盼中央能正視宜蘭縣民的權益。