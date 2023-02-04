新北市中和區3日發生一家四口3死悲劇，僅剩患有失智且中風的父親存活，民進黨新北市議員張維倩、顏蔚慈痛批，有相關機制，悲劇卻持續發生，顯示無法完全有效預防悲劇的發生，探究其原因，就是社工服務人力缺口過大，無法落實服務；兩人認為，身為主管的新北市社會局、衛生局應積極介入並合作，提供照護服務，但卻連地方鄰里長都不知道如何通報，凸顯新北市社會安全網有重大漏洞。

顏蔚慈表示，長輩孤獨死的情況在新北不斷發生，去年12月26日，侯市長慶祝日照中心開幕，同天新北市卻傳出兩起獨居老人在家身亡的憾事，市府不應只會大張旗鼓剪綵，卻沒有積極主動介入關懷。尤其要解決第一線工作人員的缺額問題，讓基層不再分身乏術。

張維倩指出，新北市各局處單位，如社會局、衛生局、民政局等橫向資訊整合過慢，對於高風險家庭的關懷與協助往往慢半拍。除填補人力缺口外，更可設立跨局處資訊整合平台，並將可提供的社會資源予以宣傳，讓高風險家庭能夠及時得到幫助，避免此類悲劇重演。

顏蔚慈指出，以該案家為例，失智長者與身心障礙的兒子同住，社會局卻在事後才聯絡到其他家人，過去有沒有做好聯絡工作？

兩人呼籲，新北市針對高風險家庭的照顧不能被動，侯市府應更主動、長遠規劃新北市的社福機制，重新檢視社會安全網，中央每年補助新北市建構社會安全網，請侯市長不要越補洞越大。