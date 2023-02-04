美國蒙大拿州上空近日發現大陸氣球，遭美方視為間諜氣球，大陸外交部稱其於氣象研究的無人飛艇誤入美國。中央氣象局局長鄭明典表示，台灣也曾在2年前拍攝到，至於是否為氣象氣球，他認為，氣象氣球很小，不能與其相提並論，雖然不知道其確切用途，但沒有任何氣象單位會說它是氣象汽球。

氣象局長鄭明典今（4日）在臉書上說，美國最近發現一顆「高空探測氣球」，是大陸的間諜氣球，引起各界討論。不過，這顆氣球其實出現很久了，氣象局的同事早在2021年就在台灣拍到過了。而在那之前，其他地方也有照片紀錄，證明這顆氣球存在許久。

鄭明典也分享2021年9月27日的臉書貼文說，月亮旁邊的一個亮點，反射光角度剛好，肉眼看比月亮還閃耀，隨文附上同事拍的「白色氣球」照片，只見一顆米白色的氣球高掛在藍色天空中，奇特的畫面，吸引3千多人朝聖。

鄭明典受訪時指出，氣象氣球一般很小，不能與拍攝到的汽球相提並論，而且氣象氣球難以飛到那麼高的地方，畢竟要飛到那麼高還有如氣壓、紫外線等要克服，氣象局曾與美國合作過12公尺直徑大汽球，在赤道飄了一周左右已是高難度。