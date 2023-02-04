有「童顏巨乳始祖」稱號的日本寫真女星星野亞希，2011年帶球嫁給小12歲的賽馬騎師三浦皇成後，就淡出演藝圈，近日她和友人聚餐的合照曝光，45歲真面目令人驚嘆不已。

星野亞希婚後生下1女就淡出螢光幕前，過著相夫教子的生活，近日她罕見出現在好友們的社群平台上，像是和模特兒甘糟記子來個午餐約會，還到藝人住谷杏奈開的美髮沙龍光顧，45歲的她依舊皮膚緊緻無瑕疵，和當年相比幾乎沒有差別，完全沒有變老的痕跡。

難怪住谷杏奈也在貼文寫道「聽到亞希嘴裡吐出『50歲時的時候』，讓我有很大的違和感，她外表根本還像是20多歲而已，內在也非常cute」，而星野亞希下個月將滿46歲了。網友見狀後，也對星野亞希的狀態驚呼連連，「她真的45歲了？還是好美啊」、「這美貌完全可以再回到演藝圈」。

星野亞希（右圖戴黑帽）45歲近照曝光太驚人。（圖／取自甘糟記子、住谷杏奈IG）

擁有稚嫩童顏和H級火辣身材的星野亞希，曾是知名日綜《男女糾察隊》的固定班底，2011年和三浦皇成結婚後，就淡出幕前，不過兩人才結婚1年，老公就爆出沉迷聯誼還在外偷腥，和女大學生喇舌狂歡，並壓在女方身上磨蹭，大膽過程全被拍下曝光。

之後星野亞希還一度成為網拍詐欺案的共犯，2015年時更傳出她可能會復出、進軍AV界，但因為嫩尪爆氣而被禁止，兩人婚姻不斷被看衰，但她之前受訪時曾表示，每天照顧女兒和做家事就很忙碌，且老公沒反對她復出，強調夫妻過得十分甜蜜。