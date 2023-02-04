勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為迎接年後產業開工及轉職熱潮，針對銀髮人才、失業民眾、職訓量能、企業雇主、青年及弱勢等族群，公布2023年5大重點工作，盼深化就業與職訓服務。其中新推出的「大專青年預聘計畫」，鼓勵產業先行聘雇大四學生進行職訓，達畢業即就業，今年預計訓練桃竹苗共430名學子，企業每訓練1人最高可補助7.2萬元。

桃竹苗分署長林淑媛說明，因應高齡化時代，分署將在竹北成立桃竹苗首座「銀髮人才資源中心」，將組織企業輔導團進廠服務，倡議並鼓勵企業繼續雇用高齡者，並透過各項中高齡補助計畫及職訓課程，補助在職及屆退員工精進或再學習技能續航職場，中心成立後也將積極開發銀髮友善職缺，提升銀髮勞參率，落實中高齡及高齡者就業促進法相關服務。

提升職訓量能方面，林淑媛表示，針對失業暨在職勞工各項訓練，預計今年將開辦336班次、訓練9585人次，較去年增加2302人；優化機具設備上，因應產業發展趨勢，新增CNC五軸加工機並整合機械、機電、物流3大技術機具，開辦智慧產線及ROBOT應用等職訓課；分署為強化訓練師專業職能，今年預計派訓18位訓練師，盼提升辦訓效能。

此外，今年起分署也持續與陽明交大攜手半導體與重點科技產業人才發展基地，培訓科技產業所需人才。另因應我國「2050淨零轉型」永續發展政策，分署也將開辦太陽能光電、綠領減碳、綠建築設計等課程，藉淨零碳排專業人才培訓，加速企業淨零減碳推動。

林淑媛指出，後疫情時代面對產業轉型及缺工需求，分署首創「企業人力服務平台」線上整合提供雇主所需人力培育資源，搭配座談會、產業論壇及人力資源發展業務交流會等方式多管齊下推廣各資源，拓展強化與轄區雇主合作關係。同時透過單一窗口媒合服務，結合就業中心每周辦理主題徵才及每月專案徵才，並搭配各項就業促進工具，協助廠商人才補實，改善缺工問題。

青年就業則以職涯探索、就業與訓練一條龍的整合服務模式，推動青年職涯發展服務，結合大專校院就業補助計畫並連結「賈桃樂」學習主題館6大分館，積極與大專院校連結，協助大專青年確立職涯方向，除原有6所分館，今年預計再與陽明交大、國立體大、玄奘、開南與仁德醫專等5所大專校院簽訂設館MOU，盼透過科技互動體驗設施建立職涯觀念，協助青年增強就業力。

林淑媛特別介紹，今年新推出的「大專青年預聘計畫」，運用預聘制及工作崗位訓練模式，預計提供430位大四生進入重點產業工作，合作學校包括桃竹苗大專校院與50人以上分署公告的重點產業企業，每訓練1人最高補助7.2萬元，且青年畢業後以全時工作留任滿30天者，將提供1萬元獎勵金。另針對15至29歲畢業青年也持續推動青年就業旗艦計畫，鼓勵企業透過先雇後訓的工作崗位訓練，讓職場新手成為即戰力。

林淑媛提到，強化社會安全網部分，分署攜手民間團體增設10處駐點，以固定每周及每月方式，將服務觸角延伸就業中心外，方便近距離服務弱勢個案；另針對精障者、在監受刑人、更生受保護人、身心障礙者、弱勢青少年及原住民等特定對象，也將透過各項計畫、職訓及就業促進工具及課程並結合民間單位，輔導特定對象順利就業。