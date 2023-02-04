蔡昌憲今（4）日出席公視時代生活劇《牛車來去》元宵茶敘。他和「國民姊夫」AKIRA因錄製外景節目結緣，這次年後帶家人到東京旅遊，得知AKIRA也在東京，他透過經紀人聯繫邀約相聚。AKIRA不只赴約還特地準備一大盒童裝送給兒子，讓他直呼好暖心，「我們雖然聊不到10分鐘，他還帶禮物來，好暖好喜歡。」而安心亞同時間也到東京旅遊，2人相約居酒屋暢飲。

蔡昌憲（左）和安心亞在劇中演姊弟。（公視、禾豐製作提供）

蔡昌憲劇中飾演安心亞的弟弟，先前因為工作檔期無法參與前期宣傳，年後終於能夠跟大家合體，令他相當開心與興奮，他透露過年時邀朋友在家打麻將，家裡電視刻意連播《牛車來去》1到4集，要朋友一起看，很稱職的為戲宣傳。

蔡昌憲（左）餵劇中飾演頭家的楊烈吃元宵。（公視、禾豐製作提供）

蔡昌憲（中）幻想扮義賊廖添丁，身手矯健靈活，自然演技受網友肯定。（公視、禾豐製作提供）

他自然不造作的靈活演技受到網友肯定，其中一場幻想戲要扮廖添丁飛簷走壁，身手十分矯健，他意猶未盡地說，這是我第一次拍吊鋼絲的戲，超級興奮的，覺得可以飛簷走壁很爽！還有很多精彩的動作戲，都是導演現場即興的想法，經常靈光一閃就說「這個昌憲可以」，聽到導演這樣說，就覺得自己好像真的可以辦到，很感謝導演的信任！