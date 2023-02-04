鮮活強調，中國大陸自去年底已逐步放寬疫情管制，內需消費市場漸漸釋出民生消費需求，1月春節假期消費人潮出籠，帶動線上線下餐飲消費成長，期望隨著疫情穩定下行，人口紅利與消費力持續回溫。

鮮活目前擁有三大廠每年總產能可達13萬噸優勢，加上集團共配模式，將持續強化自動化倉儲與物流配送效率，並提高智能化生產體系與溯源管理，預期隨著疫情封控逐漸放寬，2023年營運穩健發展可期。

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