過完農曆新年後，再來就是元宵節，人與人見面時互相道賀，期盼開春有個好彩頭。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，明（5）日就是元宵節，3星座元宵後會有好運加持，事業上有機會展現自己的實力，獲得主管認可，學習上甚至變得更容易開竅。

第3名、雙子座

雙子座在元宵過後，容易遇到表現能力與才華的機會，尤其是在公開場合，能輕鬆面對各種情況，無論工作還是生活，都能樂觀展現自我，贏得他人目光，若同時又把外在打理好，良好形象還會吸引到不錯的對象，提高戀愛運勢，若是遇到喜歡的對象，可千萬別錯過。

除外學習上表現更亮眼，若還是學生或正在準備考試，遇到不懂的問題時，只要經過簡單指導，都能一點就通，變得容易開竅，因此得到不錯的名聲，在接下來的幾個月裡，有機會認識名人或高官權貴者，能夠拓展人脈，建立良好基礎，日後得到晉升的機會就更多。

第2名、摩羯座

摩羯座過了元宵後，人際關係大大提升，他們說話懂分寸，也知道如何讚美與鼓勵他人，看到別人有困難時會主動幫忙，就連溝通能力也增強很多，也因為口條進步，使他們更有自信，而且平時興趣廣泛，大方的態度自然吸引同事及朋友接近，連帶增強貴人運，有機會獲得專業人士賞識，升官加薪跟著變多。

摩羯座在物質享受上也提升，生活條件變得舒適，還經常吃美食，使身心都更為愉悅，開始懂得打扮並展現自己，所以桃花運跟著旺盛，單身族群要把握這段時間，特別是有曖昧對象，有機會修成正果。此外若有投資買賣，摩羯座接下來會更有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注於財務，會遇到財產翻倍的好時機。

第1名、雙魚座

雙魚座元宵過後至5月中，會遇到許多幸運的事情，建議他們要保持樂觀態度，大部分都能心想事成，這段時間還有機會碰到有共同理念的人，如果有打算創業，可以試著與對方聊一聊，不僅如此，他們的人緣也變得非常好，會認識新朋友，在群體中甚至能變成領導者，成為別人的貴人，利人也利己。

此外雙魚座的正偏財都會提升，工作上只要積極努力，有機會獲得業績獎金或紅利，手邊若還有多餘的閒錢，不妨買張樂透或刮刮樂試手氣，或許也能贏得一些額外財富，但要拿捏好分寸，這一段時間雙魚座好奇心比較強，學習上也會有不錯的收穫，可藉此機會培養興趣，未來有機會發展成副業，成為另一筆收入來源。