就在美國國務卿布林肯訪問大陸前夕，發生「中國偵察汽球」事件，使得其行程往後推遲。大陸國關學者李慶四認為，氣球事件是美方欲加之罪，每逢中美高層會晤前夕，美方就會製造麻煩，原本是為了給布林肯製造籌碼，為的是在訪華時要價更多，但經過盤算後就算訪華也會不歡而散，乾脆順坡下驢，製造氣球事件。如果美國不改變其霸權思維，恣意凌駕於他國之上，中美關係很難改善。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、國際關係學院教授李慶四表示，近一個月以來，美方對中國的態度極其不友好，操作力度之大非常密集。例如拜登政府考慮全面封殺華為，考慮切斷所有美國供應商與大陸電信設備製造巨頭華為的聯繫，包括英特爾和高通等所有美國供應商向華為供貨的許可證申請都將被拒絕；美國還唆使日本、荷蘭加入對華禁售光刻機的行列，圍堵中方的晶片製造業。

此外在軍事上，李慶四指出，美國和菲律賓2月2日已達成一項協議，菲律賓將向美軍開放4個新的軍事基地，美軍能夠輪換駐紮的菲律賓境內基地增至9個，據此，美軍將能夠輪換駐紮菲律賓境內共9個基地，並在這些地點興建軍事設施、存放和部署武器。美軍將領和國會議員也不斷販賣台海戰爭危機，在輿論上造勢，指稱中方將出兵台灣，讓台獨勢力和反華勢力有見縫插針的機會。

李慶四觀察，每逢中美高層要會晤之前，美方總是會製造各種麻煩，為自己打造有利籌碼，這次也不例外，布林肯藉由先前一系列對中國大陸施壓的舉措，希望中方能妥協讓步，自己則輕易的不用付出任何代價即可「空手套白狼」。

李慶四表示，中方一向本著雙方合作利益的長遠大局思考，很多時候加以忍讓，但這次美方的要求太多、動作太大、欺人太甚，而中方沒有明確接受美方訪問的要求，美方自知布林肯即使來訪，雙方可能也不歡而散，因此剛好利用氣球事件為藉口而「順坡下驢」，自己找個台階下。

原本布林肯訪問大陸的目的，旨在穩定美中兩國緊張關係。但李慶四認為，美國拜登政府一方面說要加大中美合作力度，但另一頭又不斷給中國大陸挖坑，不管是在台海問題、科技產業鏈封鎖脫鉤等，都比川普政府來得更加精準、惡劣且不留餘地。

李慶四表示，美國在內政上不安寧，共和黨與民主黨激烈博弈無法緩解，因此需要對外轉移矛盾，拿中方說事，而且看不對對華政策會有所調整。如果美國不改變自身的霸權心態，不改變追求徹底凌駕於中國大陸之上的思維，中美關係很難向健康方向發展。