立春過後緊接而來的就是一年一度的元宵佳節，民間習俗會在這天吃元宵、猜燈謎、賞花燈，命理專家柯柏成表示，元宵節是新年第一個月圓日，各地都有賞花燈活動，除了多到戶外走走，民俗上也有開運妙招，更是單身男女祈求脫單的絕佳好時機。

柯柏成在臉書粉專發文指出，元宵節這一天是道教神祇三官大帝中的天官聖誕，有所謂天官賜福的說法，這一天可以前往有奉祀天官大帝的宮廟或土地財神廟敬拜，祈求天官賜福，在新的一年能好運旺旺來。

柯柏成提醒，祭拜時除了要向神明稟告自己的姓名、出生年月日與居住地址，還要說些祈求賜福賜財的吉祥話，並備妥裝有168、188、888元等象徵吉祥數字的紅包袋，隨供品放在供桌上，於祭拜後隨身攜帶，或放在家中的「財位」。不知道家中財位者，可以放置神明桌祖先牌位桌下的抽屜內。

此外，元宵節也是月老牽紅線的日子，單身未婚男女可以在家裡的陽台上掛一對紅燈籠，掛上7天即可，月老就會來牽紅線、賜好姻緣。至於要求事業及財運的朋友，元宵節晚上記得將自家的燈都點亮，直到就寢再關掉，根據古代民俗，這一天要紅紅火火，點亮一整年的光明。