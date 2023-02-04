台中市和平梨山地區地處偏遠、交通不便，台中市政府交通局去年1月開使試營運「幸福巴士2.0」，5月1日正式營運，提供民眾透過手機APP及電話預約搭乘，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，近來搭乘滿意度調查出爐，整體滿意度高達9成3，在地民眾也希望未來能有客貨共載、觀光需求服務。

交通局長葉昭甫指出，梨山幸福巴士是補足偏鄉公共運輸的最後一哩路，在新佳陽、梨山、松茂、環山4大部落，規畫定班定線及彈性路線，民眾可透過手機APP及電話預約搭乘，到府接送讓梨山地區民眾出門更方便，統計至去年12月底，已行駛4424班次，載送達9051人次。

葉昭甫表示，市府與逢甲大學中區區研中心共同辦理民眾乘車滿意度調查，近日調查結果出爐，搭乘民眾以55歲以上者居多，搭乘旅次目的以文健站、就醫、通勤為主，整體搭乘頻率為每周4至6次，以電話預約方式約佔6成。

葉昭甫說，調查項目很多，在乘車服務項目服務部分以車輛準時、車身外觀整潔及辨識、車輛內部整潔、車輛乘坐舒適、車輛刷卡機使用、車內路線訊息及各站站牌標示7大項進行盤點，得分平均都達4.7分以上。乘客滿意度部分，統計整體服務得分為4.69分，以滿分5分來看，滿意度達9成3。

梨山在地民眾也表示希望增加觀光及載貨等兩項需求，吸引觀光客帶動地方創生等產業經濟，讓梨山地區居民受惠，交通局表示，將彙整意見，持續滾動檢討並擴大服務範圍。