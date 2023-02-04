你累了嗎？新北市淡水區70歲詹姓老翁今(4)日下午駕車沿中正東路二段行駛，結果疑似疲勞駕駛，竟直接撞上路口分隔島，導致車頭毀損，救出後已立即送醫治療。

這起車禍發生在今日下午3時26分許，這名詹翁當時駕駛一輛銀色廂型車沿中正東路二段往淡水方向行駛，結果疑似疲勞駕駛，在經過143巷路口時為閃避前車，導致一頭撞上分隔島的紅綠燈桿，車頭還卡在分隔島上動彈不得。

詹翁經酒測值為0，救出後自述胸口疼痛已送醫急救，詳細肇事原因有待進一步釐清。