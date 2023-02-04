萊茵金屬公司（Rheinmetall）在最近一份新聞稿中公開表示，美國萊茵金屬車輛公司和通用防務公司已經贏得了美國陸軍通用戰術卡車（Common Tactical Truck，CTT）計劃第一階段的合約。這個分批次進行的計劃目標是用來取代陸軍的重型戰術卡車（HEMTT）系列，並計劃生產多達4萬輛卡車，價值高達140億美元（近新台幣4197億）。

據萊茵金屬公司30日官方新聞稿稱，位於密西根州的美國萊茵金屬車輛（American Rheinmetall Vehicles）和位於華盛頓特區的通用防務有限公司（GM Defense LLC）贏得了美國第一階段的合約，陸軍的通用戰術卡車（CTT）計劃。

2家公司在2022年形成了戰略合作，參與該計劃的競爭，以提供現代化的戰術卡車，通過先進的技術提高士兵的能力，包括用於安全的先進駕駛輔助系統（ADAS）、提高越野機動性、網絡安全、機器學習、AI人工智慧、提高生存能力和燃油效率以及其他新興技術。

該團隊提供的HX3通用戰術卡車（HX3-CTT）是HX系列卡車的最新一代產品，該系列卡車已在一些北約和美國盟國服役。HX系列卡車源於德國MAN商業卡車系列產品，為美軍新的戰術卡車車隊帶來後勤的便利性和良好的互換性。

HX3-CTT具有先進的、可更換的的保護性駕駛室設計、ADAS和遙控操作。新的開放式系統架構允許快速整合頭車和跟隨車輛、遠端遙控駕駛和完全自動駕駛的能力，重點保護最寶貴的戰鬥資產：士兵。

共同的平台和通用零件支持一個系列的車輛。HX3-CTT是全球成功的HX系列軍用現成戰術卡車新一代行好。它擁有極高的通用性和模組化衍生功能：貨物、吊掛、油罐車和直線運輸牽引車。HX系列可以支援從4x4輪一直到10x10的規模，HX可以滿足任何軍事需求。

盟軍間的互換性。HX系列卡車已經賣給了全球20個客戶，包括一個由英國、澳洲、紐西蘭、德國、奧地利、挪威、瑞典和丹麥組成的活躍的盟國用戶群，在世界各地運營的主要盟國之間建立了共同的全球供應鏈、培訓機會和綜合行動。