綜合陸媒報導，易綱4日在北京城市副中心打造國家級綠色交易所啟動儀式上表示，人行未來將一如既往支持北京市綠色金融改革創新，建設面向全球的國家級綠色交易市場，大陸碳市場在全國自願減排交易市場具有很大潛力，支持北京綠色交易所參與相關交易，更好服務碳市場參與主體，推動降低綠色溢價。

銀保監會副主席周亮表示，銀保監會將積極支持北京城市副中心建設國家綠色發展示範區，形成綠色低碳可持續發展的戰略高地，發揮輻射帶動作用，促進首都經濟社會發展綠色低碳轉型。將大力支持北京高標準建設國家級綠色交易所，加強政策銜接，完善監管制度，強化風險管理，充分發揮市場功能，推動環境權益交易和綠色金融協同發展。

同時，周亮表示，2022年底，大陸21家主要銀行綠色信貸餘額達人民幣（下同）20.6兆元，年增長33.8％。按照信貸資金占綠色項目總投資的比例測算，每年可支持節約標準煤超過6億噸，減排二氧化碳當量超過10億噸。綠色保險覆蓋面不斷拓展，保險資金通過多種形式積極參與綠色項目投資建設。