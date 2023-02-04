新北市立八里愛心教養院志工隊為趕在元宵節送院生毛帽，耗時約一個月的時間編織百頂毛帽，成功趕在教養院慶元宵活動時送給院生；志工隊長徐錦生表示，色彩繽紛的毛帽都是志工使用勾針親自勾織，初學者一頂花上8小時，每一針線都代表志工的關懷。

八里愛心教養院志工隊目前有60名成員，其中隊長徐錦生過去經營滷味店維生，他退休後希望能將餘力回饋社會，因此選擇擔任八里愛心教養院的志工，一做就是4、5年。

他回憶稱，起初只覺得弱勢身心障礙孩子比他人更需要關懷，現在則是把院生們當成孫子般疼愛，而且不畏路途遙遠在三峽日托中心及八里本部間兩邊奔波，看到院生快樂成長便是他最大的快樂。

徐錦生表示，由於愛心教養院位處八里華富山上，冬天寒風刺骨，院生體質虛弱，保暖最是重要，因此他號召志工一起響應。為了讓毛帽美觀又保暖，從材質、顏色、帽圍鬆緊都有考量，並邀請組長洪月雲擔任老師，教大家編織毛帽。

院生小玉說，月雲阿姨發現她常沒帶水壺，主要是輪椅沒有適當位置放，月雲聽完後隔天送她一個親織的水壺袋，讓她又驚又喜，自此水壺袋不離身，這次編織毛帽，也是她推薦給隊長，因為月雲阿姨打的毛線非常漂亮。

八里愛心教養院長謝鑫敏表示，感謝志工夥伴無私的奉獻與付出，長期陪伴院生，了解冬天在山上保暖的重要，親手編織毛帽贈送每位院生，讓今年的冬天特別溫暖。