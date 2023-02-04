中國大陸「偵察氣球」在美國領空內活動，引起美國極大反彈，國務卿布林肯延期訪問中國大陸，民進黨立委林俊憲表示，或許有人會覺得是否有點過度反應，但了解美國文化就知道，他們的反應完全合理，因為美國最惹不得的大忌就是「本土安全」。

林俊憲說，美國得以成為超級大國，有一個很關鍵的因素是地理位置，讓外敵難以入侵，除了獨立初期與英國的戰爭外，美國歷史上只被入侵過兩次，一次是珍珠港、一次就是911事件。

林俊憲表示，美國本土安全就是國家實力的投射，因為強大，所以沒人敢入侵，任何外國勢力非經允許在美國境內行動，即使只是一顆氣球，也會被視為對美國地位的挑釁，所以相較於中國大陸的「雖遠必誅」只是說說而已，美國是玩真的，前兩次入侵的結局就是例子。

林俊憲指出，所以這次「偵察氣球」事件看似沒有太多表面影響，但後續輿論發酵的效應才是最可怕的，中國大陸的威脅論從無形的經濟、科技戰場變成有形的飛行物，成為摸得見、看得到的威脅，美國民意對中國大陸的不滿會越趨明顯，進而迫使白宮加強對抗力度。