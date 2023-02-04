你有在麥當勞看過這種服務嗎？擁有45萬粉絲的網紅作家「宅女小紅」許久沒去麥當勞，今（4）日去點餐時發現天花板上竟然有運送帶，驚呼：「外帶會從天上飛下來好厲害」，認為這種技術實在是太高端，貼文一出引發熱議。甚至有網友笑說，曾遇過店員親自送餐上樓，「比運輸帶更嚇人」。

「宅女小紅」發文表示，連續育兒一周的她身心俱疲，因此今日決定放老公和兒子在家，自己騎車出門透透氣，而第一站便決定要去吃久違的麥當勞早餐，沒想到在點餐時目擊了讓她超震驚的一幕。

宅女小紅認為空中輸送帶的技術相當高端，趕緊拿出手機拍下畫面。（圖／翻攝自臉書粉專《宅女小紅》）

「竟然有空中輸送帶也太高端了，震驚到我拍了個限動，土包子太久沒進城，什麼都好新鮮哪」。宅女小紅對於麥當勞的運送帶嘖嘖稱奇，笑說：「外帶的會從天上飛下來好厲害呀」。

貼文曝光後，引來許多網友按讚朝聖，「我土包子，很久沒去麥當勞、也不知道有外送帶」、「好酷，我下次也要去看看」、「輸送帶太厲害了吧 」、「南京復興那家就是」、「以前都很想叫公司可不可以順便夾我們，這樣就不用走很遠XD」、「我還有去過一種麥當勞是三樓點餐，店員是真人幫你送餐上樓的，比輸送帶更嚇人」。

事實上，過去就曾有麥當勞員工出面解惑，因某些門市的麥當勞是由老房子改建，不僅空間小，還分上下樓，因此特地設置運送帶，方便2樓廚房員工將打包好的餐點送到1樓，且大多都是1樓員工負責點餐、裝飲料、出餐，避免飲料在運送途中墜落。