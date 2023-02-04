江西私立寄宿制中學高一15歲少年胡鑫宇離奇失蹤106天死亡案，已引起大陸各界對失蹤少年的關注，大陸官方公眾號「黑龍江網」4日消息，2022年11月4日晚，吉林省吉林市第十三中學高三學生鄭春梅從校外租住的房子內出走，此後消失在約3.6公里外的吉林大橋。鄭春梅的父親鄭雲江在知道女兒出走後即報警尋找，但孩子至今杳無音信。

2月4日是鄭春梅失蹤的第92天，當日上午，鄭春梅48歲的父親鄭雲江告訴黑龍江網，截至目前還是沒有關於女兒失蹤新的線索，因為著急上火，年前一段時間他曾患急性腸梗阻住院。

鄭雲江指出，1月31日，長春市和吉林市兩地警方曾來到他家中，就其女兒的失蹤事件進行了溝通，目前案件還在偵辦中。

「警方說近段時間會出結果，給我們家屬一個明確答覆，有結果之後，我會用直播的方式跟大家說。」鄭雲江說，「也希望全國各大媒體和自媒體的所有熱心人士能夠幫我轉發我女兒相關失蹤視頻，幫我擴散資訊，為我提供更多的線索。」