國民黨主席朱立倫4日到彰化縣溪湖鎮黨部中山堂向黨員拜年後，強調國民黨要走對的路、提名對的人，讓國民黨徵召人選都高票當選，把總統贏回來，立法委員都贏；對於疑似偵察氣球及美國國務卿布林肯未能訪大陸，朱立倫強調，美中關係牽涉區域安全和台海和平，國民黨一定希望兩岸和平和區域安全，希望趕快溝通、恢復交流。

朱立倫表示，任何影響區域安全和兩岸和平的事情，國民黨都非常關切，偵查氣球事件，希望要盡快釐清，給世人一個交代。

朱立倫４日到彰化縣拜年，表示４日是兔年的第一天，拜年時間剛剛好，祝福大家宏圖大展、旺旺兔年、歲歲幸福。強調國民黨在中央失去政權，被民進黨清算鬥爭，沒有任何黨產、資源，但只要有決心、信心和愛黨的團結心，一步一腳印、腳踏實地，一定會獲得民眾的肯定。

朱立倫表示，去年彰化縣在縣長王惠美的帶領下，打了一場漂亮的選戰，是努力的結果，強調國民黨一定要走對的路，提名對的人，走對的路就是愛台灣，和土地走在一起、為民眾拚好日子，就是愛台灣，提名對的人，就是要無私、無我、團結努力才能成功。

朱立倫表示，南投立委補選也要靠隔壁台中市、彰化縣幫忙，彰化縣未來立委布局將等打完南投縣立委補選再說。並說，去年王惠美選縣長，在彰化縣４個立委選區都贏，雖然有人說，王惠美贏，不代表立委就能贏，但相信只要提名對的人，有信心和決心，就能把每一席立委都贏回來，要繼續努力。