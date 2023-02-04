ChatGPT能夠撰寫文章、論文、玩笑話，甚至詩詞文學，在推出兩個月後已經引起廣泛回響，並成為史上成長最快的app。

布雷頓說，ChatGPT和AI系統所構成的風險，凸顯出急需要制定規則。布雷頓曾在去年提議，對於該技術制定全球標準。

「如同ChatGPT展示的那樣，AI解決方案可以對企業和市民提供巨大的機會，但同時也構成風險。這也是為什麼我們需要一個堅實的監管架構，在高品質數據下，確保AI的可信度」，布雷頓如此表示。

即使AI陣營開始歡呼，並稱為技術的大躍進，但部分專家對於該app系統感到擔憂，認為會導致抄襲、作弊，和散播虛假資訊等濫用情形。

在歐盟的規定草案中，ChatGPT被視為是通用的人工智慧系統，可適用於多種用途，包括求職者的篩選和信用評分。

布雷頓希望OpenAI能夠緊密地與下游的開發商合作，使他們能夠遵守研擬中的AI法規。

部分公司也開始擔憂會被列為「高風險」AI類別，此將導致公司接受更嚴格的監管要求，以及較高的成本。

根據一項產業調查，有51%受訪者預計，隨著《人工智慧法案》的執行，AI開發活動將放緩。

微軟總裁Brad Smith說，有效率的AI監管應該專注於最高風險的應用。

布雷頓說，人們需要被告知，他們正在與聊天機器人交談，而不是跟真人；有關偏見和虛假訊息的風險方面，透明度也很重要。

通用AI模型需要接受大量文章或影像的訓練，才能形成正確的回應方式，但也可能引發侵犯版權的指控。

布雷頓說，與歐洲議會對AI法案的討論，將涵蓋這些範圍。