原住民族委員會2022年度評鑑考核優等人數統計不到10位，而高雄市原住民族語言推廣人員林貴妹連續兩年都獲得優等。林貴妹表示，她從小在高雄市桃源區寶山長大，雖然也曾經歷過禁說方言的政策，還因此遭受排擠，但她卻從不在意。

林貴妹認為，說族語就是日常，她於2018年加入了族語推廣的工作。在推動族語的工作中，她覺得族人應該也要加入行列，要共同來推動。

因此，在原鄉常常看到林貴妹採集語料的身影，並在聚會所與族人做議題的討論，透過拜訪一個又一個的家庭，帶動說族語。她也坦承，在族語推廣的這條道路上並非一路順遂，但她遇到困難時會想盡辦法克服，因為她始終抱持著單純並熱愛自己族群文化的心，將文化傳承視為自己的使命。

高雄市原民會主委阿布斯表示，語言是文化的載體，原民會致力推動族語復振工作多年，在2021年函頒高雄市族語認證獎勵金要點，去年共核發94萬9000元獎勵金來嘉惠族人。此外，今年也將規畫將族語課程數位化，採線上直播影音教學及開設定點式族語課程，運用科技的輔助，普及族人學習族語的便利性。