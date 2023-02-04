《跑跑卡丁車》已於今年1月結束在台營運，讓許多玩家不捨。一名男子利用遊戲《跑跑卡丁車》認識一名9歲女童，不僅喊女童「老婆」還要求對方拍下不雅照，幸好女童媽媽發現異狀及時阻止，才未讓男子得逞，事後男子遭依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，判處1年8月。

男子阿倫（化名）在2021年8月間，透過手機遊戲「跑跑卡丁車」認識當時年僅9歲的女童小美（化名），阿倫自稱「高雄林總」並加LINE和小美聊天，不僅喊小美「老婆」，還傳送「那妳色色嗎？」、「可以看老婆的胸部跟下面嗎？」、「想看」、「老婆～～可以給我看嗎？？」、「可以嗎？？」等訊息給小美，引誘小美拍攝裸露胸部、下體，後來小美母親發現她舉止有異，及時阻止並報警處理，阿倫才未得逞。

法官認為阿倫利用「跑跑卡丁車」手遊吸引眾多低年齡層玩家遊玩，藉機在遊戲過程中結識小美，並稱呼她為「老婆」，利用小美對於異性感情關係懵懂之心理，拉近彼此關係、降低小美戒心，且明知小美年僅9歲，還多次引誘對方傳送私密照，雖阿倫坦承犯行，表示有意願與小美家人調解，但在調解當天無故不到庭，手段惡劣，且犯後並無任何積極彌補損害行動，難認有可憫恕之情形，依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，處有期徒刑1年8月，無法緩刑。

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