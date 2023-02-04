台東唐姓女子2019年騎機車行經台11線時，突然有不明牛隻衝出，唐女撞上牛身亡，家屬請求國賠。圖為牛隻闖馬路示意圖，非當事牛隻。（蔡旻妤攝）

台東唐姓女子2019年晚間騎機車行經台11線東河路段，突遇不明牛隻衝出，唐女閃避不及撞上牛隻，人車倒地受傷，送醫後不治。唐女家屬認為台東縣政府未盡畜牧業管理責任，請求國賠敗訴，上訴高等法院請求300萬元賠償、日前遭駁回，可上訴。

唐女家屬主張，台東縣政府為畜牧法及動物保護法主管機關，唐女事故地點為花東主要道路，之前也曾發生牛隻交通事故，縣府在畜牧業管理、沒有沒入肇事牛隻，讓牛闖入道路才發生車禍，與唐女死亡有相當因果關係，一審要求依國賠法賠償家屬580餘萬元敗訴，上訴高等法院花蓮分院，要求改賠300萬元。

判決書指出，本案承辦員警當時查扣2頭疑肇事牛，但牛沒有明顯撞擊痕跡也沒有耳標，無法確認為野生或是有飼主卻逃脫。因牛隻具有相當經濟價值之動物，唐女家屬也認為牛不可能棄養，研判是逃逸機會比較高，因此與動保法「棄養」要件不合。

台東縣政府表示，尊重法院判決，台東縣政府於2020年已頒布畜管條例，畜牧業者牛隻一定要有耳標，省道周邊200公尺內禁止放牧，縣府去年也針對無耳標家畜的畜牧業者開罰。

依動保法規定，肇事牛隻必須有侵害他人生命傷害、才能夠沒入，本案無法判斷該牛隻有先傷害他人，不符沒入規定，另台東縣放牧家畜管理自治條例，自109年11月27日才公告施行，在本案發生前，畜牧條例未施行，依法台東縣政府未有怠於執行職務，因此駁回上訴。