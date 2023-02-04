針對地方力爭財政收支劃分法修正，財政部4日表示，統籌稅款分配機制已兼顧均衡區域發展及財政努力，之後將配合整體財經情勢改變，審慎檢討各級政府財政收支劃分。

財政部表示，現行中央統籌分配稅款分配公式，在直轄市部分，已有財政能力指標，在縣（市）部分，主要採基準財政收支差額分配，均具均衡區域發展效果。

同時，在直轄市及縣（市）分配部分，也將營利事業營業額列為分配指標之一，適度回饋地方政府招商努力，具激勵地方財政努力功能。

財政部指出，統籌稅款規模隨稅收成長已逐年增加，2016年為新台幣2,591億元，至2022年已增至3,858億元，增加1,267億元。

由於2022年稅收表現良好，普通統籌稅款更較預算通知分配數增加729億元，已於1月18日全數按公式設算分配地方政府，每一地方政府相當於增加三個月的分配金額，整體而言，對地方財源挹注應有顯著助益。

財政部指出，中央及地方財政情勢已有所改變，財政部將通盤審視財經情勢變化，審慎檢討各級政府財政收支劃分，並適時徵詢意見凝聚共識。