黎明技術學院與台北市私立南華高中合辦首次「黎明X南華『最強傳說校園賽』電競大賽」，亞軍團隊合影留念。(主辦單位提供)

黎明技術學院與台北市私立南華高中合辦首次「黎明X南華『最強傳說校園賽』電競大賽」，第3名團隊合影留念。(主辦單位提供)

緊抓住寒假的尾巴，黎明技術學院與台北市私立南華高中攜手合辦首次「黎明X南華『最強傳說校園賽』電競大賽」，超過萬元獎金，3日吸引60多名國中生，共計12隊報名參賽，最後由CHI團隊贏得冠軍，5名學子非常開心，贏得獎學金與滿滿成就感。

黎明技術學院花費3000萬元打造國際級電競場所，朝向培育選手、主播等發展，校內電競校隊更取得亞運國手資格。南華高中也不遑多讓，斥資700萬元於2020年打造電競中心。兩校電競中心攜手，不僅在培訓上交流，更將電競培訓拉長，達到3＋4（3年高中後接續4年大學）的效果。兩校更是共同組隊參加比賽，去年末參加最大的電競賽事－2022台北盃電競大賽，兩校共組「黎明x南華高中」脫穎而出，拿下總冠軍。

「黎明X南華『最強傳說校園賽』電競大賽」3日吸引60多名國中生，共計12隊報名參賽。(主辦單位提供)

「黎明X南華『最強傳說校園賽』電競大賽」3日吸引60多名國中生，共計12隊報名參賽。(主辦單位提供)

黎明技術學院數位多媒體系主任高振育表示，電競專技向下扎根，從高中到大學能夠直升，兼顧培訓與學歷，提供電競選手最好求學平台，創造非凡成就。因此兩校電競中心更是朝向下扎根挺進，今年首度邀請國中生組隊參加比賽，吸引60多位國中生報名參加，不少學子首次到南華高中，一步入比賽場地─南華高中電競中心，不由得驚呼起來：「哇！真cool！」隊友也迫不及待想上場拚鬥。

南華高中校長莊惠安提到，這場以國中生量身打造比賽，讓與會選手都很開心，參賽選手還有遠從高雄、台南來，他們一大早搭乘高鐵來參賽，情緒高昂，拚勁十足。60名選手分成12隊捉對廝殺，最後由林宇謙、楊丞澔、廖偉成、葉紹頎、蔡桐雨組成的CHI團隊贏得最後冠軍。

兩校表示，未來還會持續舉辦電競比賽，讓國中生也一展長才，即早發現潛力選手、即早獲得培訓機會，有助於台灣選手成績更上一層樓。