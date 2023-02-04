亞太和平研究基金會顧問趙春山。（圖／中評社）

對於大陸國台辦呼籲恢復廣州等16個兩岸直航點，亞太和平研究基金會顧問趙春山認為，現在疫情和緩了，民眾希望開放，「政府如果阻擋，那就是政治因素考量」。

中國航空運輸協會1日表示，已致函台灣方面提出恢復兩岸航點建議，大陸國台辦隨後證實消息，並指明呼籲恢復16個直航點。我方民航局則回應「已收到，正在討論中」。

對此，亞太和平研究基金會顧問趙春山表示，過去兩岸直航航點終止是因為疫情關係，但現在疫情和緩了，民眾希望開放，「政府如果阻擋，那就是政治因素考量」。

根據《中評網》報導，趙春山指出，只要站在民意立場上考量，做起來會更容易，「大陸開放我們也要開放」，這就是對等，從事務性的事情開始。

趙春山直言，過去從事務性開始，讓兩岸有對話，現在開始兩岸事務性事情，逐步能夠恢復政治性對話。從民間事務性先做，說不定兩岸雙方可以找到一條前方的道路恢復交流。

趙春山觀察，大陸呼籲兩岸恢復兩岸直航航點，陸委會的回應跟過去不太一樣，沒有先訂下政治立場，祗有說要評估、觀察，初步反應還不錯。

趙春山強調，蔡政府就去談就好了，過去怎麼談成，現在為什麼不行，過去談成兩岸直航也是陳水扁執政，當時兩岸包機直航就是詹志宏策劃，現在如果不恢復兩岸直航，就會讓人家認為在找麻煩。

2020年初發生新冠疫情後，台灣單方面取消大陸多數航點，目前兩岸航線飛往大陸的航班，只剩北京、上海、成都、廈門4個城市。