中風、心肌梗塞、眼中風、耳中風等都跟動脈硬化脫不了關係。過去一般都認為，動脈已經發生硬化以後，就只能小心翼翼的預防血管阻塞，最新的研究發現，其實硬化掉的動脈也可以回春，而且最好的這一招不必花錢：自己運動效果最好，研究刊登在《阿茲海默期刊》。

這項研究論文是由美國德州大學西南醫學中心所發表。由於過去的實驗證實，流入大腦的血液量降低，容易引起大腦的動脈硬化，並且引起認知障礙或是失智症；過去也有研究指出，運動可改善年長者的記憶力和認知能力。

●運動可改善年長者的記憶和認知能力

因此研究人員特別收集70位年齡介於55歲至80歲的老年男性與女性，進行為期1年的實驗。實驗將參與的老人分為2組，一組進行中等強度或高強度的有氧運動，另一組則只進行伸展運動，運動頻率每週需進行3至5次、每次30至40分鐘。

在經過1年的訓練後發現，相較於只做伸展活動組，進行有氧運動的老人的頸部動脈硬化程度下降，而且因為流向大腦的血液量增加，參與研究者的動脈硬化程度也獲得改善，失智症狀也跟著降低。

研究者分析，有氧運動使最大攝氧量提升，使血液流量增加，這項研究顯示運動不只能增加腦血流量，動脈硬化也獲得改善。流入大腦的血流量增加，不只對心臟血管有幫助，還能改善腦部問題，減緩老人記憶力衰退與失智症狀。

●專家：運動能讓血管彈性變好

血管已經硬化了還能回春嗎？安南醫院心血管中心副院長李聰明表示，血管會硬化有幾個原因，最主要是血管壁上的纖維組織變硬，以及血管平滑肌內皮細胞受損死亡，以及因為人的老化致使血管彈性變差。

李聰明解釋，血管壁的纖維組織變硬，除了是血中膽固醇過高累積在血管壁以外，鈣的堆積也是血管硬化很重要的原因。而血管內皮細胞的內皮素1（ET-1）負責分泌一氧化氮NO，讓我們的血管擴張、收縮，使血壓保持穩定。但若血管內皮細胞因為膽固醇堆積，以及高血壓長期高壓衝擊而受損死亡，血管壁內的一氧化氮分泌降低，導致擴張和收縮功能降低，就會增加腦、心血管疾病發作的風險。

要如何讓血管回春？李聰明說，目前臨床上通常會建議患者採取兩種做法，一是控制飲食，不只是高油、高膽固醇食物要少吃，也要減鹽，因為國人血管硬化很大的原因是高血壓，而台灣人的高血壓通常和攝取過多鹽份有關，所以，通常只要飲食控制鹽攝取，血壓就可以降低很多。

飲食控制鹽份可以讓血管不受高血壓繼續傷害，而多運動則是讓血管回春、恢復彈性很重要的一步。李聰明說，運動會增加血管內皮細胞內皮素促進一氧化氮的釋出，能讓血管彈性變好，具有血管回春的力量。但是要讓血管血流增加，運動要選擇可以增加最大心跳、最大攝氧量的運動，包括慢跑、快走、有氧體操等都有幫助。

而對於血管有異常鈣離子堆積而導致血管硬化者，除了運動及飲食降膽固醇以外，李聰明會建議患者自費購買維他命K2，它具有讓不正常鈣化的鈣離子代謝，有助於降低血管鈣化並恢復彈性的作用。

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