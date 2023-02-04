台中醫院臨床心理師劉子豪表示，提燈的製作一來可訓練小朋友手部的活動力，二來可以讓他們學習聽懂指令，而家長和小朋友一起完成成品，也能增加小朋友的成就感與自信。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

元宵將至，台中醫院日前利用「HAPPY兔」紙雕小提燈融入兒童早療課程中，讓早療小朋友與家長一起完成，現場有小朋友愛看燈泡一閃一閃，捨不得裝進提燈中，與家長溝通好一陣子才願意「割愛」；也有小朋友在組裝完成後，立刻掛在身上向大家展示成品，場面相當逗趣。

台中醫院臨床心理師劉子豪表示，早療課程是針對發展較為緩慢的兒童所設計，課程種類非常多元，包括訓練語言、動作、認知行為、心理、藝術等等，而且各類課程也往往相互融合；接受早療的目的，是為了讓孩子良好的銜接上幼兒園等團體生活，進一步獲得更豐富的認知和人際刺激。

劉子豪說明，早療課程原本就會有藝術或手作的課程，訓練小朋友理解能力與認知能力，而提燈的製作一來可訓練小朋友手部的活動力，二來可以讓他們學習聽懂指令，而家長和小朋友一起完成成品，也能增加小朋友的成就感與自信；

劉子豪也說，手作重點不在完成得「好」，而是孩子有沒有感到有趣而投入，並進一步讓家長和孩子一起同樂，營造開心又溫馨的互動經驗。

台中醫院副院長林紹雯說，台中醫院的「小小蒲公英學園」是針對發展遲緩、自閉症兒童或有情緒行為困擾的孩童，提供早療課程的小小園地，不但整合醫療科資源，包括兒童精神科專科醫師及臨床心理師外，更有幼教老師提供教學課程，若家中孩子需要專業諮詢，都可先聯繫台中醫院的「兒童發展遲緩暨自閉症早期醫療中心」（小小蒲公英學園）進行了解。